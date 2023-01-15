Чи зміниться зарплата медиків у 2023 році – МОЗ

Уряд встановив суму мінімальної оплати праці лікарів, фармацевтів та спеціалістів із реабілітації у 2023 році. Якою буде зарплата медиків

Мінімальна зарплата медиків у 2023 році встановлена на рівні 20 тис. грн. Медичні сестри/брати отримають від 13,5 тис. грн.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України. Зарплата залишиться на тому самому рівні, що й у 2022 році. Про це інформує НСН

Якою буде зарплата медиків у 2023 році

Для лікарів “первинки” та медичних сестер, які з ними працюють, умовою для нарахування вищезгаданої зарплати є мінімум 70% від оптимальної кількості укладених декларацій із пацієнтами.

Це лише мінімальний рівень оплати, гарантований державою медикам, які працюють повний робочий день. Гарантії з виплати заробітної плати поширюватимуться на медичні заклади, які мають договори з НСЗУ за Програмою медичних гарантій.

При цьому міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що пріоритетні видатки з бюджету цього року – на оборону:

Але незважаючи на зменшення фінансування Програми медичних гарантій, нам вдалося зберегти фінансові гарантії медичним працівникам на рівні щонайменше 20 тисяч гривень для лікаря та 13,5 – для середніх медичних працівників.

Ціни у 2023 році: що найбільше може подорожчати та як до цього пристосуватися