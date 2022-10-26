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В Україні дітям можна безкоштовно полікувати зуби: перелік послуг

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lechenie kariesa molochnih zubov 4

В Україні дітям можна безкоштовно полікувати зуби. Звернутись до стоматолога можна без направлення.
Натомість, програма медичних гарантій 2022 не покриває послуги протезування та ортодонтії. Про це NNS дізнався з повідомлення НСЗУ.

 Перлік безкоштовних послуг для дітей

  • Первинний огляд та оцінка стану стоматологічного здоров’я;
  • Ургентна та планова допомога з необхідними супутніми інструментальними дослідженнями (такими як внутрішньоротова рентгенографія, позаротова рентгенографія, що проводяться у закладі) та своєчасним знеболенням на всіх етапах діагностики та лікування;
  • Ірургічні втручання під час надання ургентної стоматологічної допомоги;
  • Обовʼязкові медичні профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років.

lechenie kariesa molochnih zubov 4
Дізнатися про медичний заклад, де надають безоплатні стоматологічні послуги можна зателефонувавши у контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

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