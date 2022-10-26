В Україні дітям можна безкоштовно полікувати зуби: перелік послуг

В Україні дітям можна безкоштовно полікувати зуби. Звернутись до стоматолога можна без направлення.

Натомість, програма медичних гарантій 2022 не покриває послуги протезування та ортодонтії. Про це NNS дізнався з повідомлення НСЗУ.

Перлік безкоштовних послуг для дітей

Первинний огляд та оцінка стану стоматологічного здоров’я;

Ургентна та планова допомога з необхідними супутніми інструментальними дослідженнями (такими як внутрішньоротова рентгенографія, позаротова рентгенографія, що проводяться у закладі) та своєчасним знеболенням на всіх етапах діагностики та лікування;

Ірургічні втручання під час надання ургентної стоматологічної допомоги;

Обовʼязкові медичні профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років.



Дізнатися про медичний заклад, де надають безоплатні стоматологічні послуги можна зателефонувавши у контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

Які медичні послуги вагітні українки можуть отримувати безкоштовно – список