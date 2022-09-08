Які медичні послуги вагітні українки можуть отримувати безкоштовно – список

Які медичні послуги вагітні українки можуть отримувати безкоштовно – що входить у програму медичних гарантій.
Про це українцям розповіли в Національній службі здоров’я, передає NNS.
Вагітна може звернутися за медичною допомогою до сімейного лікаря або до акушера – направлення для цього не потрібно.
Програма медгарантій покриває наступні послуги для вагітних.
Які медичні послуги для вагітних безкоштовні:
- консультації лікаря,
- спостереження за станом здоров’я вагітної і плода;
- проведення лабораторних та інструментальних обстежень (в т. ч. УЗД);
- направлення на додаткові обстеження або консультацію до інших лікарів-фахівців, а також госпіталізацію (при необхідності).
При ускладненій вагітності лікар направить спостерігатися в гінекологічне або відділення патології вагітності пологового будинку або спеціалізованого акушерського стаціонару.
Також направлення не потрібно при самозверненні або доставленні екстреної медичної допомоги бригадою.
Допомога вагітної в стаціонарі безкоштовна і включає в себе:
- спостереження;
- обстеження;
- лікування з урахуванням лікарських засобів з Нацпереліку та витратних матеріалів;
- харчування.
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