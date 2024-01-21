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Погода

У США через негоду загинули щонайменше 89 людей

Журналіст
У США через негоду загинули щонайменше 89 людей

Протягом тижня у США негоду загинули щонайменше 89 людей. Людей просять бути обережними на дорогах.

Про це пише сайт CBS News, передає НСН.

Департамент охорони здоров’я штату Теннессі підтвердив 25 смертей, пов’язаних із погодою. Ще щонайменше 16 людей загинули в Ореґоні. Серед них троє дорослих, які померли внаслідок падіння дерева на їхню автівку Водночас дитина, що була з ними вижила.

Також смерті зафіксували в Іллінойсі, Пенсільванії, Міссісіпі, Вашингтоні, Кентуккі, Вісконсині, Нью-Йорку, Нью-Джерсі й інших штатах. Деякі випадки смертей ще розслідують, аби підтвердити, що вони пов’язані з негодою.

У США через негоду загинули щонайменше 89 людей

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Натомість в окремих штатах закликають водіїв бути обережними на дорогах. Просять їздити лише за необхідності.

«Перебої з електропостачанням зафіксовані у Пенсільванії, Каліфорнії, Нью-Мексико та Індіані. А в штаті Ореґон діє надзвичайний стан після льодових бур, які залишили без світла понад 45 тисяч споживачів», йдеться у повідомленні

Снігова погода з ожеледицею збережеться на початку наступного тижня.

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