В Дії тестують нову послугу: як подати заявку на обмін старих ламп

В додатку “Дія” тестують нову послугу. На цей раз перевіряють, як працює подання заяви на обмін старих ламп на LED, передає НСН.
«Відкриваємо запис на бета-тест обміну 5 старих ламп на 5 нових — енергоощадних. Перехід на лампу такого типу можна за 15 разів зекономити електроенергію. Станьте першим користувачем нових послуг та заощаджуйте кіловати України з LED-освітленням», розповіли у Мінцифрі.
Для чого обмінювати звичайні лампочки на LED
Через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, громадяни змушені заощаджувати електроенергію та планувати свій час за графіками відключення світла.
Один з ефективних способів зберегти споживання електроенергії — користуватися більш економними лампами. За оцінками фахівців, перехід на LED-лампи скоротить споживання на 7-10% в моменти пікового навантаження. Це допоможе суттєво зменшити дефіцит електроенергії в системі.
В Дії тестують нову послугу
Бета-тестування нової послуги в “Дії” триватиме у Вінниці, Черкасах, Одесі та Львові. До нього можуть долучитися громадяни України, які:
- старше 18 років;
- мають податковий номер;
- раніше не отримували лампочки на Укрпошті.
Бета-тестування доступне за посиланням.
Коли можна отримати безкоштовні LED-лампи – названо дату старту програми