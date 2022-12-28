Офіційно: з 1 січня в Україні підвищують тарифи на воду

З 1 січня в Україні підвищують тарифи на воду. 27 грудня відповідне рішення ухвалила НКРЕКП. Планується, що у 2023 році тарифи зростатимуть двічі, передає НСН

В першому півріччі 2023 року тарифи на воду зростуть на 10-30% в залежності від області.

«У зв’язку з багатьма факторами невизначеності по плануванню фінансово-господарської діяльності водоканалів у період воєнного стану на території України, варто затвердити тариф на перше півріччя 2023 року та в травні 2023 року департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення надати на розгляд Комісії матеріали щодо коригування тарифів з урахуванням актуалізованих даних», розповів голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення на 2023 році у два етапи. Відповідне рішення для 32 водоканалів прийнято на засіданні 27 грудня.

“На першому етапі тариф орієнтовно в середньому зросте на 10% і буде діяти з 1 січня до 30 червня 2023 року. Передусім, це зростання вартості електричної енергії”, – сказав представник Нацкомісії під час розгляду питання.

Присутній на засіданні директор “Львівводоканалу” Дмитро Ванькович зазначив, що підприємство очікувало більшого підняття тарифу, а затверджена розцінка дозволить покрити зростаючі ціни на матеріали та зарплату в мінімальному обсязі.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський запропонував комісії затвердити тариф тільки на перше півріччя 2023 року, а в травні наступного року повернутися до коригування тарифів з липня, з урахуванням актуалізованих даних.

УНІАН проаналізував, на скільки зростуть тарифи для українських споживачів води.

В залежності від регіону тарифи з січня наступного року зростуть в середньому від 10% до 30%. Всі ціни вказані з урахування ПДВ.

Таким чином, тарифи столичного “Київводоканалу” зростуть на 25%: з діючих 30,38 грн за куб. м, до 38,1 грн з січня.

Найвищі тарифи за централізоване водопостачання та водовідведення будуть сплачувати споживачі декількох підприємств водного господарства.

Наприклад, розцінки КП “Павлоградське ВУВКГ” зростуть з 53,7 грн за куб. м, до 68,5 грн в січні. Споживачі КП “ВУВКГ Ужгорода”, які наразі сплачують за воду 42,9 грн за куб. м. із січня платитимуть 48,7 грн.

Тарифи КП “Дрогобичводоканал” ДМР Львівської області зростуть з 43,4 грн за куб. м. до 51,6 грн.

Крім того, тариф КП “Житомирводоканал” у розмірі 37,5 грн протягом року буде підвищений на 34%, до 50,4 грн.

Більш помірне річне зростання тарифів близько 10% варто відзначити у західних областях України, які найменше постраждали від російського вторгнення.

“Чернівціводоканал” – тариф був 27,9 грн за куб. м, а стане 29,5 грн.

“Хмельницькводоканал” – тариф був 27,4 грн за куб. м., а стане 31,7 грн.

“Львівводоканал” – тариф був 25,88 грн за куб. м, а стане 27,9 грн.

Де не підвищуватимуть тарифи на воду

В Харківській, Миколаївській і Херсонській областях тарифи на воду не зміняться, оскільки ці регіони сильно постраждали внаслідок російської агресії. Частина водоканалів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях також не потрапили на розгляд для збільшення розцінок.

З 1 січня в Україні підвищують тарифи на воду

Згідно з рішенням комісії, у першому півріччі 2023 року тарифи на воду зміняться для користувачів:

КП «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ»;

КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ»;

3КП ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД»;

КП «ДНІПРОВОДОКАНАЛ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

КП «НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ»;

ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»;

ДМП ВКГ «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС»;

КП «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ»;

КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»;

КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

КП «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА»;

КП «ВОДОКАНАЛ» (М ЗАПОРІЖЖЯ);

КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ»;

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»;

ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД»;

ЛМКП «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ»;

КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

ТОВ «ІНФОКС» (ФІЛІЯ «ІНФОКСВОДОКАНАЛ»);

КП «КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

КП ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»;

РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ»;

КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

КП «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ»;

МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ»;

КП «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» (М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ);

ПрАТ «АЗОТ» (М. ЧЕРКАСИ);

КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»;

КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»;

ПрАТ «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ».

Раніше НКРЕКП опублікувало проект рішення щодо підвищення тарифів на воду у січні 2023 року.

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