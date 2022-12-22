Кількість випадків отруєння чадним газом в Україні зростає – в яких областях найгірша ситуація

В Україні зростає кількість випадків отруєння чадним газом. У яких областях зафіксовано найбільше випадків

Найбільше випадків зафіксовано у Львівській, Київській, Дніпропетровській областях.

Про це сьогодні, 22 грудня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ в ефірі телемарафону “Єдині новини”, передає НСН

За його словами, статистика випадків отруєння чадним газом в Україні є дуже сумною.

“Лише за місяць – в листопаді – було зафіксовано близько 370 випадків отруєння чадним газом. Буквально в перший тиждень грудня таких випадків було вже близько 100. Найбільше випадків зафіксовано у Львівській, Київській, Дніпропетровській областях”, – сказав Євгеній Єнін.

В Україні зростає кількість випадків отруєння чадним газом

Проте, за його словами, окрім отруєнь чадним газом, є інші загрози під час використання альтернативних засобів обігріву, неправильна експлуатація яких призводить до вибухів або пожеж.

“Днями в Києві на 13 поверсі в одній квартир стався вибух двох блоків безперебійного живлення, що заряджалися від електромережі. Після чого почалася пожежа, яку вдалося ліквідувати лише впродовж години. На щастя, люди не постраждали. Інший випадок стався на Волині у місті Нововолинськ, де в квартирі вибухнув туристичний газовий балон, через що зайнялася квартира. В результаті вибуху дві людини отримали тілесні ушкодження”, – навів кілька трагічних випадків Єнін.

Він наголосив, що українцям слід бути пильними у використанні всіх альтернативних джерел електроенергії й опалення.

Нещасні випадки в Україні

Через російску атаку на енергетичну інфраструктуру, і як наслідок, часті знеструмлення, українці змушені шукати альтернативні джерела світла та тепла. Через що в Україні збільшилась кількість нещасних випадків, пов’язаних з експлуатацією приладів.

Зокрема у Вінниці в підвалі багатоповерхівки загорівся генератор, внаслідок чого виникла пожежа. Ймовірно, сталося це через порушення правил пожежної безпеки.

А в будинку біля Луцька вибухнув газовий балон, внаслідок чого двох людей ушпиталили, а будівля завалилася.

На Житомирщині намагаючись врятувати доньку з пожежі, яка виникла через буржуйку, загинув 40-річний керівник підрозділу добровольчого медичного батальйону Сергій “Маестро” Грабарчук. Дівчинку врятувати також не вдалося.

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