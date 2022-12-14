Як обрати газовий балон – поради експерта

Як обрати газовий балон для дому? Після ворожих обстрілів в українців все частіше з’являється потреба обігріти помешкання чи приготувати їжу в нестандартних умовах.

Хтось користується туристичними пальниками, а комусь потрібно підключити газ до плити.

Про те, як правильно обирати відповідні балони, в ефірі національного телемарафону розповів Лев Рудий, керівник компанії, що виробляє газові балони, передає НСН.

Як обрати газовий балон для дому

При намірі використовувати газові балони вдома, треба придбати ємність невеликого розміру.

Наприклад, балон обсягом 5 л дасть споживачу 24 години сталого горіння, каже Лев Рудий. Втім вибір балона залежить й від можливості споживача перезаправляти його газом.

Експерт каже, що складно виокремити характеристики при покупці газового балона, хоча декілька критеріїв все ж є:

Сертифікат, який має поставлятися з кожним балоном, і підтверджує, що балон пройшов перевірку та зроблений згідно з державними стандартами України (ДСТУ).

Разом з балоном має йти гарантійний талон, який буде показником, що виробник відповідає до свого продукту.

Товщина металу. Балон обсягом 5 л має мати стінку не менш як 2 мм. Водночас стандарти можуть відрізнятись для балонів інших розмірів.

Це все необхідне, що максимально забезпечить та дасть вам гарантії того, що виробник ставиться суворо до технічних норм безпеки, – каже Лев Рудий.

За словами експерта, для перезаряджання балона споживачу необхідний перехідник, який в більшості випадків вже наявний на Автомобільних газозаправних станціях (АГЗС), де можна зарядити сам балон.

Крім того, Лев Рудий радить звернути увагу на пальники для балонів, які часто виходять з ладу через постійне нагрівання.

Сьогодні на ринку вибір обмежений двома основними варіантами: туристичний набір та газова конфорка. І хоч газова конфорка є більш безпечним варіантом для дому, вона підключається до балона через шланг, що має витримувати тиск газу та в наявності має бути редуктор, який би дозволяє запобігти падінню потужності обладнання при зниженні тиску всередині ємності.

Зазначимо, що остання корекція постанови №390 Про протипожежний режим від 7 березня 2019 року вказує, що зберігати ємності з пальним газом в будинках і квартирах, на території сходових прольотів і в підвалах, на балконах і горищах заборонено. Кожен з таких балонів має бути розташований в спеціальній прибудові – шафі, замкненими на замок і забезпеченою застерігає написом “Вогненебезпечно. Газ”.

Винятком можуть бути п’ятилітрові ємності, вже підключені до кухонної плити, а сама плита повинна мати заводське походження, коли експлуатація саморобних / модернізованих примірників не допускається.

Як обрати газовий балон до пальника

Важливими є не лише конструкція та функції туристичної горілки, але й особливості газового балончика, інформує OLX. Ось на що важливо звернути увагу:

Місткість. Перш за все треба знати, скільки літрів газу в балоні. Балончика в 450 г зазвичай вистачає для 6 приготувань їжі.

Тип газу. В газових балончиках використовують пропан, бутан та ізобутан. Як правило, йдеться про суміш газів, а ефективність роботи залежатиме від пропорцій. Це особливо актуально під час використання за низьких температур. Наприклад, бутан переходить в газоподібний стан у −1°C, ізобутан — у −12°C, а пропан — у −42°C.

Тиск. Якщо тиск є надлишковим, це може призвести до вибуху. А коли тиск малий, полум’я буде погано горіти. Тож який тиск має бути у газовому балоні? Нормальним параметром вважається 1,6 МПа. Виміряти тиск всередині балона можна за допомогою манометра.

Важливо!!! Якщо ви зберігали газовий балон на морозі (балкон квартири, підвал будинку, сарай), то газ перебуває у зрідженому стані. Якщо його одразу занести в тепле приміщення, газ швидко розшириться, зросте тиск і балончик вибухне.

Найпростішим для під’єднання пальника є різьбовий балон. Варто просто наґвинтити балон на пальник, після чого почати використання.

Як правильно користуватися пальником

Під час експлуатації газових балонів у квартирі передусім дотримуйтеся правил безпеки. Висока концентрація газу, замкнене приміщення та наявність джерела займання — цього достатньо для вибуху. Приміщення, в якому використовується газовий пальник, має добре провітрюватись. Зріджений газ в 2 рази важчий за повітря, тому осідає і накопичується внизу, а отже погане провітрювання призведе до накопичення чадного газу й отруєння мешканців чи вибуху.

Основні правила експлуатації газового пальника:

Газовий пальник повинен бути на відстані понад 0,5 м від газової плити та не менше 1 м до нагрівальних елементів.

Не можна використовувати балони, в яких закінчився термін експлуатації чи періодичного огляду.

Не залишайте газовий пальник під час горіння без нагляду.

Під час використання в квартирі чи будинку не можна ставити газовий пальник на варильну поверхню.

Правила безпеки зберігання газових балонів

Газові балони потрібно зберігати в добре вентильованому приміщенні чи на відкритому повітрі, але із захистом від опадів та ультрафіолетового випромінювання.

В місці, де експлуатується балон, температура має бути менше ніж +45°C.

Всі газові балони до туристичних пальників є одноразовими, тож їх не можна повторно заправляти.

Отже, пальник є дуже зручним засобом для приготування їжі та підігрівання води будь-де, де немає газу та електрики. Приладом легко користуватися, він доволі економний. Водночас не забувайте про правила безпеки — це вбереже вас від небезпечних ситуацій.