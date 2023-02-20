Чи скасували екзамени для школярів – розповіли в Мінреінтеграції

Для учнів 4-х і 9-х класів скасували екзамени у 2023 році. Набув чинності відповідний наказ МОН, передає НСН.

«З метою збереження життя і здоров’я дітей в умовах воєнного стану учні, які цьогоріч завершують здобуття базової середньої освіти, не проходитимуть державну підсумкову атестацію», йдеться в повідомленні.

Скасували екзамени для школярів: як заповнюватимуть відповідну графу у документах про освіту

У відповідній графі додатка до документа про освіту буде зроблено запис «звільнений(а)», документи про освіту видаватимуться на підставі результатів річного оцінювання.

«Таке рішення полегшить завершення здобуття учнями базової середньої освіти, особливо що стосується психологічної реабілітації дітей, які перемістилися з районів ведення бойових дій», додали у повідомленні.

Інші новини України: