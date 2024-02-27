Частині українців скасують субсидії у 2024 році: кого позбавлять пільг

Частині українців скасують субсидії у 2024 році. Навіть під час війни держава надає людям пільги на оплату комунальних послуг.
Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України, передає НСН.
Але є випадки, за яких можуть відмовити у надані субсидії. А саме:
- Якщо хоча б один із членів сім’ї офіційно не працює чи не навчається;
- Якщо офіційна зарплата хоча б одного члена сім’ї буде нижчою за мінімальну;
- Якщо заявник не сплачує за комунальні послуги понад три місяці;
- Якщо заявник має квартиру площею понад 130 кв. м або житловий будинок – понад 230 кв. м;
Проте ці обмеження не стосуються дитячих будинків сімейного типу, багатодітних сімей, родин з трьома чи більше дітьми, які перебувають під опікою та піклуванням.
Частині українців скасують субсидію у 2024 році
Причиною відмови у наданні субсидії також може бути:
- Володіння транспортним засобом, якому трохи більше ніж п’ять років.
- Якщо сім’я має два або більше транспортних засобів віком не більше 15 років (не стосується наявності причепа або мопеда);
- Якщо хтось із членів сім’ї має депозит на суму понад 100 тис. грн;
- Якщо сім’я не повернула субсидію, яку було виплачено понад належне;
- Якщо протягом останнього року хтось із членів сім’ї здійснив покупку більш ніж на 50 тисяч гривень (це не стосується витрат на лікування та тих, хто протягом попереднього року придбав валюту на суму від 50 тис. грн та вище);
- Якщо у складі сім’ї є людина, яка не сплачує аліменти понад три місяці.
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