Частині українців скасують субсидії у 2024 році: кого позбавлять пільг

Частині українців скасують субсидії у 2024 році. Навіть під час війни держава надає людям пільги на оплату комунальних послуг.

Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України, передає НСН.

Але є випадки, за яких можуть відмовити у надані субсидії. А саме:

Якщо хоча б один із членів сім’ї офіційно не працює чи не навчається;

Якщо офіційна зарплата хоча б одного члена сім’ї буде нижчою за мінімальну;

Якщо заявник не сплачує за комунальні послуги понад три місяці;

Якщо заявник має квартиру площею понад 130 кв. м або житловий будинок – понад 230 кв. м;

Проте ці обмеження не стосуються дитячих будинків сімейного типу, багатодітних сімей, родин з трьома чи більше дітьми, які перебувають під опікою та піклуванням.

Частині українців скасують субсидію у 2024 році

Причиною відмови у наданні субсидії також може бути: