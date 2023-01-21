Кабмін спростив процедуру оформлення пільг для ветеранів війни: що змінилося

Кабінет Міністрів України спростив процедуру оформлення пільг для ветеранів війни. Її оприлюднили 17 січня, передає НСН.

Ця постанова передбачає, що учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни та захисників і захисниць України, постраждалі учасники Революції Гідності при зверненні до органів Пенсійного фонду України для внесення інформації про них до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, можуть надавати електронне посвідчення ветерана без пред’явлення оригіналів посвідчень у паперовій формі.

Кабмін спростив процедуру оформлення пільг для ветеранів війни

До того ж внесені дані в документах, що додаються до заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, можуть бути отримані органами Пенсійного фонду України шляхом електронної інформаційної взаємодії з відповідними центральними органами виконавчої влади.

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