Кабмін спростив ввезення в Україну цивільних безпілотників – подробиці

2 січня у Кабміні спростили ввезення в Україну цивільних безпілотників, передає НСН.

«На період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України безпілотних літальних апаратів та їх частин цивільного призначення та подвійного використання від донорів (у значенні ЗУ «Про гуманітарну допомогу») здійснюється за місцем перетину митного кордону України», повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що треба для ввезення в Україну цивільних безпілотників

Тепер для оформлення безпілотників потрібно подати письмову або електронну декларацію. При цьому жодних ліцензій та квот не потрібно. Також не потрібно буде оформлювати гарантійні листи. Ввезені під час воєнного стану цивільні безпілотники мають бути оформлені як гуманітарна допомога від донорів.

Військові безпілотники українська армія активно використовує на фронті. Вони дозволяють з висоти стежити за лінією зіткнення. Багато з них – цивільні, не призначені для війни, однак вони все одно допомагають військовим і волонтери їх активно закуповують.

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