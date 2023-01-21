Як укласти декларацію з сімейним лікарем під час війни – пояснили в НСЗУ

Українцям розповіли, як укласти декларацію з сімейним лікарем під час війни, передає НСН.

Всі дані про заклади первинної медичної допомоги, які мають договір з НСЗУ, є у відкритій електронній системі охорони здоров’я. Знайти її можна на дашборді НСЗУ «Електронна карта надання первинної медичної допомоги».

«Вимушені переселенці можуть звернутися до будь-якого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, незалежно від наявності декларації з лікарем. Щоб знайти медзаклад, який має договір з НСЗУ, можна лише дашбордом за посиланнями вище», розповіли в НСЗУ.

Як укласти декларацію з сімейним лікарем під час війни: алгоритм

На сайті НСЗУ, щоб уникнути аналітичної панелі, перейдіть до першого розділу – електронної карти.

У фільтрах ліворуч оберіть область або введіть у полі пошуку назву населеного пункту, який вас цікавить;

У фільтрі «Договір з НСЗУ» – оберіть «З договором»;

Якщо ви хочете знайти сімейного лікаря, терапевта чи педіатра в конкретному закладі – оберіть його в таблиці під картою або введіть назву у фільтрі «Надавач послуг». Відразу побачите перелік амбулаторій та їх контакти. Можна також натиснути на потрібну амбулаторію на карті чи в таблиці нижче;

Праворуч від карти відображає список усіх лікарів первинки, які приймають у тому закладі, який ви обрали;

Аби отримати більш детальну інформацію, зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за телефоном – 16-77.

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