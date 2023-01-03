Декларація із сімейним лікарем – який термін дії, чи можна підписати декларації з декількома лікарями

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли скільки діє декларація із сімейним лікарем і чи потрібно її переукладати з початком року

У МОЗ надали роз’яснення щодо терміну дії декларації, підписаної із сімейним лікарем. Про це розповідає НСН

«Декларація з сімейним лікарем діє безстроково. Тому переукладати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом і педіатром з початку року не потрібно», – йдеться в повідомленні МОЗ.

Скільки діє декларація із сімейним лікарем

Зазначається, що декларація залишиться в силі, поки ви самостійно не змінили лікаря, або якщо лікар звільняється, про що пацієнта має попередити медзаклад.

«Якщо ж ви вирішили змінити лікаря, то вам не потрібно розривати декларацію з попереднім. У разі підписання нової декларації дані про неї вносяться в електронну систему і стара декларація анулюється автоматично», – роз’яснюють експерти..

За їхніми словами, немає обмежень на укладення нових декларацій, тобто ви можете міняти лікаря стільки разів, скільки вважаєте за потрібне – це не заборонено.

Водночас саме довготривалі стосунки лікаря і пацієнта є корисними для обох: такий лікар знає історію хвороб пацієнта і зможе давати максимально корисні рекомендації, зазначають у МОЗ.

Джерело МОЗ

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