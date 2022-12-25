Як запобігти вірусним інфекціям взимку – поради від сімейного лікаря

Сімейні лікар розповіла, як запобігти вірусним інфекціям взимку, передає НСН.
Взимку, коли на вулиці холодно, а в будинку тривалий час немає світла і тепла важливо пам’ятати, як можна мінімізувати розвиток вірусних інфекцій.
Як запобігти вірусним інфекціям взимку
- Мийте руки, коли повертаєтеся додому чи приходите на роботу;
- Користуйтеся антисептиком, якщо немає можливості помити руки;
- Уникайте великих скупчень людей або використовуйте маску, щоб зменшити ризики потрапляння вірусу через дихальні шляхи;
- Дотримуйтеся гігієни кашлю та чхання – прикривайтесь ліктем або хустинкою;
- Дотримуйтеся фізичної дистанції 1,5-2 м в чергах та громадському транспорті, за можливості;
- Робіть щеплення проти вакцинокерованих інфекцій.
Раніше українцям розповіли, як треба одягатися, щоб не змерзнути взимку. У холодну погоду слід пам’ятати про багатошаровість, одягати зручне й тепле взуття та носити шапки. Взимку не рекомендується зігріватися алкоголем.
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