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Як запобігти вірусним інфекціям взимку – поради від сімейного лікаря

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запобігти вірусним інфекціям
Національна служба новин - NNS

Сімейні лікар розповіла, як запобігти вірусним інфекціям взимку, передає НСН.

Взимку, коли на вулиці холодно, а в будинку тривалий час немає світла і тепла важливо пам’ятати, як можна мінімізувати розвиток вірусних інфекцій.

Як запобігти вірусним інфекціям взимку

  • Мийте руки, коли повертаєтеся додому чи приходите на роботу;
  • Користуйтеся антисептиком, якщо немає можливості помити руки;
  • Уникайте великих скупчень людей або використовуйте маску, щоб зменшити ризики потрапляння вірусу через дихальні шляхи;

Як запобігти вірусним інфекціям взимку - поради від сімейного лікаря

  • Дотримуйтеся гігієни кашлю та чхання – прикривайтесь ліктем або хустинкою;
  • Дотримуйтеся фізичної дистанції 1,5-2 м в чергах та громадському транспорті, за можливості;
  • Робіть щеплення проти вакцинокерованих інфекцій.

Раніше українцям розповіли, як треба одягатися, щоб не змерзнути взимку. У холодну погоду слід пам’ятати про багатошаровість, одягати зручне й тепле взуття та носити шапки. Взимку не рекомендується зігріватися алкоголем.

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