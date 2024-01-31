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Війна

Російська ракета вбила його родину у Дніпрі: додому повернувся оборонець «Азовсталі»

Журналіст
додому повернувся оборонець «Азовсталі»

31 січня  додому повернувся оборонець «Азовсталі» Захар, родину якого вбила ворожа ракета у Дніпрі. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає НСН.

«Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з «Азовсталі» у травні 2022 року. Менш, ніж за півроку жінку вдалося обміняти й повернути в Україну», йдеться у повідомленні.

Тетяна разом з доньками поселилася у Дніпрі. Але 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина.

«Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір’ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата», розповіли у координаційному штабі.

Додому повернувся оборонець «Азовсталі»

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Також серед звільнених:

  • медики, які в надлюдських умовах рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та “Азовсталі”.
  • старший лейтенант, який боронить Україну з 2014 року, пройшов Дебальцево і двічі удостоєний ордена “За мужність”.
  • двоє рідних братів, солдатів ЗСУ Анатолій та Павло,
  • ще один оборонець острова Зміїний.
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