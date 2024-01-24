У Дніпрі під час роботи ППО уламки збитих ракет впали на підприємство: є поранений

Окупанти атакували Дніпро та область сьогодні, 24 січня. Внаслідок цього було поранено одну людину. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає НСН.

У Дніпрі під час роботи ППО уламки збитих ракет впали на підприємство

За його словами, уламки ракет впали на одне з підприємств в Дніпрі. Внаслідок цього було поранено 38-річного чоловіка.

“У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелом. Він у лікарні в стані середньої тяжкості”, — додав Лисак.

Крім того, внаслідок ворожої атаки є пошкодження будівлі і техніки.

Водночас у Дніпропетровській області сили ППО з ПвК “Схід” знищили дві ворожі ракети. Їх було збито над Дніпровським районом.

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