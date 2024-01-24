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ВійнаДніпро

У Дніпрі під час роботи ППО уламки збитих ракет впали на підприємство: є поранений

уламки збитих ракет впали на підприємство

Окупанти атакували Дніпро та область сьогодні, 24 січня. Внаслідок цього було поранено одну людину. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає НСН.

У Дніпрі під час роботи ППО уламки збитих ракет впали на підприємство

За його словами, уламки ракет впали на одне з підприємств в Дніпрі. Внаслідок цього було поранено 38-річного чоловіка.

“У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелом. Він у лікарні в стані середньої тяжкості”, — додав Лисак.

Крім того, внаслідок ворожої атаки є пошкодження будівлі і техніки.

Водночас у Дніпропетровській області сили ППО з ПвК “Схід” знищили дві ворожі ракети. Їх було збито над Дніпровським районом.

уламки збитих ракет впали на підприємство

Раніше ми писали: 700 днів великої війни: що відбувається на фронті 24 січня, які втрати у ворога

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