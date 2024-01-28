На Сумщині армія рф вбила останнього мешканця села Степок. 24 січня знайшли тіло 60-річного Олександра Миколайовича.

Про це повідомили на сайті «Суспільне», передає НСН

Снаряд потрапив у кімнату, де був чоловік. Його загибель підтвердив рідний син, а також у Краснопільській селищній раді та Службі безпеки України.

На Сумщині армія рф вбила останнього мешканця села Степок: фото

Село Степок знаходиться недалеко від кордону з РФ поруч з гуманітарним переходом «Покровка-Колотилівка». Як розповів син загиблого, його батько був останнім мешканцем села, всі інші люди евакуювалися.

«В середу 24 січня мої друзі поїхали подивитися, батька провідати. Так і побачили, що було пряме попадання. Я сам в шоці. Він не хотів виїжджати, там вже світла не було, гатили кожен день, ми йому генератор та акумулятор купили і він там жив. Була в нього кобила, собака, кури. Снаряд потрапив прямо йому в кімнату, там кухню побило, сарай. Зараз чекаю на маму та сестру, щоб поховати батька», розповів син Руслан.

За даним фактом СБУ проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).