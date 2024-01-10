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Палав будинок культури та помешкання людей: на Сумщині через обстріли виникла масштабна пожежа

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Палав будинок культури та помешкання людей: на Сумщині через обстріли виникла масштабна пожежа

На Сумщині через обстріли виникла масштабна пожежа увечері 9 січня. Про це повідомляють у ДСНС, публікують фото і відео. З вогнем боролися рятувальники, передає НСН.

Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, спричинену російськими обстрілами на Сумщині.

Пожежа виникла напередодні ввечері в житловому секторі через ворожі удари по одному з населених пунктів Сумського району.

Ударною хвилею пошкоджень зазнали приватні будинки, у тому чисті багатоквартирні.

Палав будинок культури та помешкання мирних громадян.

Осередки горіння вдалось ліквідувати, що не дало вогню поширитись на житло місцевого населення.

В ОВА, своєю чергою, повідомляють, що вночі росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Есманьська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

На Сумщині через обстріли виникла масштабна пожежа: фото, відео

Палав будинок культури та помешкання людей: на Сумщині через обстріли виникла масштабна пожежа

Палав будинок культури та помешкання людей: на Сумщині через обстріли виникла масштабна пожежа

Палав будинок культури та помешкання людей: на Сумщині через обстріли виникла масштабна пожежа

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