Перша українська родина обміняла житловий сертифікат на будинок

В Україні перша родина за житловий сертифікат придбала новий будинок замість зруйнованого житла.

Сім’я Вікторії з Гостомеля, яка втратила будинок через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, обрала для купівлі будинок у Бучі Київської області.

Про це повідомив віце-прем’єр з питань відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає НСН.

“Родина з Гостомеля обрала будинок у Бучі на Київщині і впродовж найближчого місяця планує переїзд у нове житло. Важливо, що зі стартом програми компенсацій за знищене житло жінка прийняла рішення повернутися в Україну з евакуації”, написав він у Facebook.

За його словами, загалом для виплати компенсацій за повністю знищене житло сформовано 1826 житлових сертифікатів. З них уже понад 400 родин забронювали кошти для купівлі нового житла.

“Це означає, що вони визначились з новою нерухомістю і готові укладати угоди купівлі-продажу”, пояснив Кубраков.

Як забронювати кошти для купівлі будинку або квартири?

оновити застосунок “Дія” до останньої версії;

у розділі “єВідновлення” перейти на вкладку “Сертифікати на житло”;

натиснути на “Забронювати кошти”.

Протягом п’яти робочих днів надійде підтвердження в застосунку “Дія” про те, що кошти заброньовані.

“Після цього у вас є 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу нового житла. Якщо ви не встигнете за цей час — потрібно буде повторно подавати заяву на бронювання коштів у “Дії”, пояснив міністр.

Кубраков зазначив, що для укладання угоди про придбання житла за сертифікатом, потрібно припинити право власності на той об’єкт нерухомості, який був зруйнований. Це можна зробити у нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора або в ЦНАПі.

Для цього необхідно наступні документи:

заяву;

документ, що засвідчує право власності;

техзвіт про повне знищення майна, який видає комісія органів місцевого самоврядування.

“На даному етапі команда проекта провела навчання по роботі з сертифікатами для першої частини державних нотаріусів. До речі, для цієї послуги наша команда створила спеціальний сайт https://renovation.gov.ua, на якому ви можете знайти відповіді на найпоширеніші запитання, оновлення програми чи дати свій зворотній зв’язок”, додав міністр.

За його словами, за даною програмою можна придбати будь-яку квартиру чи будинок, в будь-якому регіоні країни, незалежно від того, де знаходиться зруйнована нерухомість.

Проте якщо вартість обраної нерухомості вища, ніж вартість сертифіката, то можна доплатити власні кошти. Також можливо об’єднати кілька сертифікатів для придбання одного об’єкту нерухомості.

“Якщо вартість нерухомості менша, ніж номінал сертифіката — різницю ви зможете отримати вже з прийняттям процедури стягнення репарацій з РФ”, уточнив Кубраков.

Варто додати, що паралельно триває виплата державної грошової допомоги на ремонти за програмою “єВідновлення”.

За словами Кубракова, станом на сьогодні кошти отримали:

на термінові ремонти — 32 000 родин на загальну суму 2,4 мільярда гривень;

на капітальні ремонти — 3000 родин на загальну суму 900 мільйонів гривень.

Якщо ваше житло було пошкоджене внаслідок бойових дій (зокрема ракетних чи атак дронів) і вам потрібна допомога на ремонт:

подайте інформаційне повідомлення про пошкоджене майно та заяву на отримання допомоги. Зробити це можна через застосунок або портал Дія, ЦНАП чи нотаріуса;

отримайте рішення комісії місцевої ради про суму компенсації;

отримайте кошти на відбудову на віртуальну картку, яку можна відкрити в одному з банків-партнерів програми.

Витратити кошти можна лише в будівельних магазинах та в підрядників, перелік яких є на сайті програми https://erecovery.diia.gov.ua/

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