Померла українська художниця-монументалістка Оксана Грудзинська: що про неї відомо

11 січня померла українська художниця-монументалістка Оксана Грудзинська. Їй було 100 років.

Сумну новину повідомили у Національному музеї декоративно-прикладного мистецтва

Оксана Грудзинська є автором багатьох керамічних творів, що прикрашають міста України, інтер’єри будинків та музейні експозиції. Її роботи неодноразово експонувалися на персональних виставках, численних презентаціях українського мистецтва.

«Витоки логічності, краси, поетичності художнього стилю Оксани Грудзинської лежать в українському народному мистецтві. В основі її творчості – застосування не стільки форм і мотивів народного мистецтва, скільки принципів, що складають його основу. Роботи художниці такі ж ясні, логічні, насичені добрим світлом і позитивною енергетикою, як і сама мисткиня», йдеться у повідомленні.

Найвідомішою роботою мисткині є мозаїка у вестибюлі метро «Хрещатик» у Києві.

Народилась Оксана Грудзинська в Москві у родині архітектора. Закінчила Московський інститут прикладного та декоративного мистецтва. Дипломною роботою молодої художниці стало керамічне панно «Українські танці».

З 1947 року Оксана Грудзинська працювала в експериментальній майстерні художньої кераміки Інституту архітектури Академії будівництва та архітектури УРСР, яку 40 років очолювала видатна художниця, технолог-кераміст Ніна Федорова.

Померла українська художниця-монументалістка Оксана Грудзинська

На початку 1970-х років мисткиня працювала у Художньому фонді України в тому числі і на комбінаті монументального та декоративного мистецтва. Художниця проявила себе як неординарний монументаліст, виконавши ряд замовлень:

оформлення фасаду павільйону «Тваринництво» на ВДНГ у Києві;

вестибюлю Національного музею українського народного декоративного мистецтва;

санаторію «Донбас» у Слов’янську;

майолікові панно «Історія зв’язку» в інтер’єрі Будинку зв’язку в м. Деражня Хмельницької області;

мозаїчні панно для механіко-металургійного технікуму в Києві та рафінадного заводу в місті Суми;

бази відпочинку Запорізького металургійного комбінату на Бердянській косі й не тільки.

У 1990–2010 рокахмисткиня викладала живопис на кафедрі кераміки Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, передаючи свій непересічний досвід молодим керамістам.