9 січня помер народний артист України Віталій Білоножко. Він пішов з життя на 71 році життя.

Сумну новину повідомили у Буринській міській раді Сумської області, передає НСН

«Особисто Буринський міський голова Віктор Ладуха, виконавчий комітет Буринської міської ради, депутатський корпус, уся Буринська громада глибоко сумує з приводу смерті Народного артиста України, українського співака, засновника і організатора Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» Віталія Білоножка», йдеться у повідомленні

Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року у селі Слобода Буринського району на Сумщині

Першими піснями записаними Білоножком на радіо стали твори Максима Дунаєвського «Все пройдет» та «Городские цветы». Згодом він знайшов собі постійних авторів – Олександра Злотника (пісні «Возвращайся сюда», «Там де двоє зустрічаються», «Затанцую тебя», «Кто ты такой?», «Тайфун по имени Катя», «Старая дача», «Чарівниця», «Шануймо любов») та Олександра Осадчого («Ти — земле моя», «Твоє ім’я», «А була любов», «Не лукав», «Боже, дай Україні волю»).

Помер народний артист України Віталій Білоножко

У 1994 році фірма «НАК» випустила 2 компакт-касети під спільною назвою «Ярмарок», через рік – «Яблуневий туман», на яких зібрані останні на той час записи Віталія Білоножка. І Віталій Білоножко почав концертувати разом зі своєю дружиною Світланою, колишньою солісткою оперети та ексдикторкою УТ-1.