Петиція щодо зменшення зарплат народним депутатам до мінімалки набрала необхідну кількість голосів. Тепер її має розглянутим президент.

Дана петиція набрала необхідну кількість голосів – 25 000. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Слово і діло”.

Автор петиції – громадянин Олексій Тіняков. Чоловік переконаний, що під час війни народні обранці повинні відчути ті ж самі негаразди, що й виборці. Тому пропонує зменшити їм заробітну плату і ліквідувати усі доплати і надбавки. У такому випадку, зазначимо, нардепи на руки отримуватимуть біля 6500 грн.

«Також слід заборонити нарахування премій, надбавок за важку працю, скасувати всі пільги. Терпіти мають всі, а не лише прості громадяни», йдеться у петиції.

Також, автор петиції просить встановити мінімалку для депутатів та чиновників на весь час воєнного стану та два роки після його завершення. А різницю у зарплатах спрямувати на потреби армії та населення.

Нагадаємо, нещодавно народні обранці підняли собі заробітну плату. Парламентарі проголосували проєкт постанови №7561 від 18.07.2022 “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України”. Якщо розібратись у змісті документу, то виходить, що відтепер нардепи отримуватимуть 49 тисяч грн, замість 29 тисяч грн.

Воночас, за інформацією соціологів, в Україні зросла кількість тих, хто втратив роботу – з 35% у червні до 39% у липні. Серед них найбільше жителів Сходу, жінок, найбідніших, які працюють у приватному секторі або мають власну справу, а також переселенців.

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