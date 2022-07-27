Борису Джонсону можуть надати громадянство України – петиція

Борису Джонсону можуть надати громадянство України. На сайті президента України створили відповідну петицію.

Петиція має назву “Надати Борису Джонсону громадянства України та подати його кандидатуру на пост Прем‘єр Міністра України”. Її автори пропонують президенту подати кандидатуру Джонсона на очільника уряду України.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Epresso TV”.

“Пане Президенте. Прошу Вас розглянути можливість присвоєння громадянства України Борису Джонсону та подати його кандидатуру на пост Прем’єр Міністра України”, – йдеться у тексті, що супроводжує документ.

Також там відзначено позитивні сторони рішення:

світова підтримка Бориса Джонсона;

чітка позиція проти військового вторгнення в Україну;

освіченість у політичній, фінансовій та юридичних сферах.

Водночас зазначено і негативний бік: неможливість цього призначення згідно теперішніх Конституції та Закону України.

Петиція була оприлюднена 26 липня. Cтаном на 27 липня, 11:00 її підтримали 4609 осіб. Всього петиції за 92 дні треба набрати 25 тис. підписів.

В Україні можуть заборонити роздавати повістки на вулиці, блокпостах та АЗС – петиція набрала 25 тисяч голосів