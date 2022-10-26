Окупанти знизили використання дронів-камікадзе на півдні – Наталя Гуменюк

Окупанти знизили використання дронів-камікадзе на півдні України. На цьому тижні були зафіксовані лише поодинокі випадки їх використання.

Відповідну інформацію повідомила керівник об’єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Уніан».

«Вони продовжують використовувати дрони-камікадзе, хоча набагато менше. Якщо минулого тижня це були цілі стаї дронів, які вилітали по 12-17-20 штук і розвіювалися, то зараз це поодинокі випадки… Зараз вони намагаються бити по тих територіях, які вже звільнені, які нещодавно були проголошені нами як стабілізовані після перебуття там окупантів», розповіла Наталя Гуменюк в телеефірі Всеукраїнського марафону.

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