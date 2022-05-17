Окупанти РФ знизили «територіальні апетити» щодо Україна – продовжуємо сеанс лікування манії величі

Російські окупанти, після того, як їм не вдалося захопити Київ, Харків та ОРДЛО, знизили «територіальні апетити». Тепер вони мріють окупувати хоча б Луганську область. Про це повідомив Михайло Подоляк

Михайло Подоляк, який є радником голови Офісу президента України, написав на своїй сторінці у Twitter про зниження «територіальних апетитів» російських загарбників

Він підкреслив, що російські окупанти вже не мають сил для наступу в різних районах, тому вони зосередилися на Луганській області. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Продовжуємо сеанс лікування імперської манії величі – жорстко зустрічаємо московські фантазії з реальністю”, – написав Подоляк.

Роосійських окупантів наприкінці березня вибили із Київської, Чернігівської та Сумської областей. На початку травня ЗСУ під час контрнаступу відкинули війська РФ від Харкова, звільнивши кілька населених пунктів. За даними голови Харківської ОВА Олега Синегубова, у Харківській області Збройні сили України відтісняють ворога до державного кордону.

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти зараз продовжують намагатися наступати у Східній операційній зоні. Вони хочуть повністю захопити Донецьку та Луганську області.

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