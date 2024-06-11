Про це повідомили у телеграм-каналі Міністерства оборони України, передає сайт «новини України – НСН».

«Тепер у вас є можливість самостійно звернути посаду для служби в армії. Забудьте про страхи та сумніви – настав час звернути свій шлях!», йдеться у повідомленні.

Міноборони запустило сайт із пошуку вакансій у ЗСУ

На сайті з пошуку роботи у ЗСУ можна знайти вакансії кухарів, операторів дронів, гранатометників, стрільців, водіїв-механіків танків та БТРів, а також саперів, медиків, капеланів тощо. Cайт доступний за посиланням.

Також на цьому сайті можна переглянути адреси центрів рекрутингу.

Ще новини України: Консульські послуги для чоловіків відновлюються з 18 травня, але є нюанс – усі подробиці