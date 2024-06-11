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Тег:
Війна

Міноборони запустило сайт із пошуку вакансій у ЗСУ

Автор -
Журналіст
Міноборони запустило сайт із пошуку вакансій у ЗСУ

11 червня Міноборони запустило сайт із пошуку вакансій у ЗСУ.

Про це повідомили у телеграм-каналі Міністерства оборони України, передає сайт «новини України – НСН».

«Тепер у вас є можливість самостійно звернути посаду для служби в армії. Забудьте про страхи та сумніви – настав час звернути свій шлях!», йдеться у повідомленні.

Міноборони запустило сайт із пошуку вакансій у ЗСУ

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На сайті з пошуку роботи у ЗСУ можна знайти вакансії кухарів, операторів дронів, гранатометників, стрільців, водіїв-механіків танків та БТРів, а також саперів, медиків, капеланів тощо. Cайт доступний за посиланням.

Також на цьому сайті можна переглянути адреси центрів рекрутингу.

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