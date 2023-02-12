«Календар здорових українців»: як отримати медичні послуги онлайн

В Україні запустили новий чат-бот «Календар здорових українців». Через нього громадяни можуть дізнатися про безоплатні медичні послуги, а також права пацієнтів, передає НСН.
«За допомогою сервісу «Календар здорових українців» можна дізнатися, в якому віці варто робити ті чи інші щеплення й обстеження, які з них наразі є безкоштовними та як їх можна отримати», говорять у Мінреінтеграції.
«Календар здорових українців»: що у ньому можна дізнатися
До того ж чат-бот надає персональні рекомендації щодо покращення стану здоров’я та показує найближчі до користувача медичні заклади з необхідними послугами. Сервіс складається з 5 основних розділів:
- Знайомство;
- Системи на контролі;
- Персональні рекомендації;
- Щеплення за календарем і без;
- Де пройти обстеження
Скористатися чат-ботом можна у месенджерах Telegram і Viber.
Якими послугами ВПО можуть скористатися онлайн – Мінсоцполітики
Якими онлайн послугами можуть скористатися переселенці: список
Як безоплатно отримати ліки при бронхіальній астмі під час війни – розповіли в НСЗУ