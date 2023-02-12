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«Календар здорових українців»: як отримати медичні послуги онлайн

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Календар здорових українців
Національна служба новин - NNS

В Україні запустили новий чат-бот «Календар здорових українців». Через нього громадяни можуть дізнатися про безоплатні медичні послуги, а також права пацієнтів, передає НСН.

«За допомогою сервісу «Календар здорових українців» можна дізнатися, в якому віці варто робити ті чи інші щеплення й обстеження, які з них наразі є безкоштовними та як їх можна отримати», говорять у Мінреінтеграції.

«Календар здорових українців»: як отримати медичні послуги онлайн

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До того ж чат-бот надає персональні рекомендації щодо покращення стану здоров’я та показує найближчі до користувача медичні заклади з необхідними послугами. Сервіс складається з 5 основних розділів:

  • Знайомство;
  • Системи на контролі;
  • Персональні рекомендації;
  • Щеплення за календарем і без;
  • Де пройти обстеження

Скористатися чат-ботом можна у месенджерах Telegram і Viber.

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