Якими онлайн послугами можуть скористатися переселенці: список

В Мінреінтеграції розповіли, якими онлайн послугами можуть скористатися внутрішньо-переміщені особи в додатку і на порталі «Дія», передає НСН.

«Внутрішні переселенці можуть користуватися адміністративними послугами від держави, не виходячи з дому – за допомогою додатка Дія‎ та на відповідному вебпорталі», йдеться у повідомленні.

Якими онлайн послугами можуть скористатися переселенці

Отримати довідку ВПО та подати заявку на виплату грошової допомоги на проживання (за даними Мінсоцполітики цією послугою вже скористалися понад 1,4 мільйона громадян);

Змінити місце фактичного проживання ВПО (послугою скористалися понад 45 тисяч осіб);

Скасувати довідку ВПО (послугу отримали близько 75 тисяч людей).

На порталі «Дія» переселенці також можуть подати заявку на участь у програмі «‎Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам»‎, яка реалізується в межах спільного проекту Мінреінтеграції та Держмолодьжитла.