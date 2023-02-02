Якими онлайн послугами можуть скористатися переселенці: список

В Мінреінтеграції розповіли, якими онлайн послугами можуть скористатися внутрішньо-переміщені особи в додатку і на порталі «Дія», передає НСН.
«Внутрішні переселенці можуть користуватися адміністративними послугами від держави, не виходячи з дому – за допомогою додатка Дія та на відповідному вебпорталі», йдеться у повідомленні.
Якими онлайн послугами можуть скористатися переселенці
- Отримати довідку ВПО та подати заявку на виплату грошової допомоги на проживання (за даними Мінсоцполітики цією послугою вже скористалися понад 1,4 мільйона громадян);
- Змінити місце фактичного проживання ВПО (послугою скористалися понад 45 тисяч осіб);
- Скасувати довідку ВПО (послугу отримали близько 75 тисяч людей).
На порталі «Дія» переселенці також можуть подати заявку на участь у програмі «Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам», яка реалізується в межах спільного проекту Мінреінтеграції та Держмолодьжитла.
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