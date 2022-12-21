Військовим дозволили йти у відпустку під час війни: як довго вона може тривати

Військовим дозволили йти у відпустку під час воєнного стану. 20 грудня президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон, передає НСН.

Відтепер під час війни військовослужбовці можуть брати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Військовим дозволили йти у відпустку під час війни

Кожна з відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без врахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Водночас частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Нагадаємо, раніше під час дії військового стану військовослужбовці могли брати відпустку тільки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

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