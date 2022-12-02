Військовим дозволили брати відпустки під час війни: подробиці

Військовим дозволили брати відпустки під час воєнного стану. Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт, передає NNS.

За нього проголосували 269 народних депутатів. Він передбачає, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надавати частину щорічної основної відпустки. А також відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Військовим дозволили брати відпустки під час війни

Кожна з цих відпусток може бути надана не більш як на 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше ніж дві доби в один кінець.

Варто зазначити, частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Джерело – «Громадське»

Відпустки військовим під час війни – Рада схвалила законопроєкт у першому читанні