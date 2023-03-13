Евакуація дітей під час війни: що треба пам’ятати батькам

В Мінреінтеграції розповіли, що треба пам’ятати батькам, при евакуації дітей під час воєнного стану, передає НСН.
«Дорослим необхідно максимально убезпечити дитину від психологічних травм в момент евакуації й адаптації на новому місці», йдеться в повідомленні.
Що треба пам’ятати батькам, при евакуації дітей
Аби максимально уникнути стресових ситуацій, слід дотримуватися наступного алгоритму:
- Поясніть дитині, що евакуація – це вимушений захід, аби сім’я перебувала в безпеці;
- Скажіть, що ви повернетеся додому, коли безпекова ситуація стабілізується;
- У дорозі розважайте дитину іграми та розмовами, зберігайте і транслюйте власний спокій і впевненість;
- Домовтеся про правила поведінки. У небезпечній ситуації дитина повинна виконати ваші прохання миттєво і без конфліктів;
- Сфотографуйте дитину перед тим, як вийти з дому. Якщо дитина втратиться, у вас буде найбільша точна фотографія, за якою люди швидко її впізнають;
- Переконайтеся, що дитина знає своє ім’я, прізвище, а також ім’я та ім’я батька. Покладіть до кишені дитячу записку з усіма контактними даними;
- Прибувши у прихисток, поясніть дитині, що це ваше нове тимчасове житло, але скоро ви повернетеся додому.
Ще новини України: