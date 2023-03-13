Евакуація дітей під час війни: що треба пам’ятати батькам

В Мінреінтеграції розповіли, що треба пам’ятати батькам, при евакуації дітей під час воєнного стану, передає НСН.

«Дорослим необхідно максимально убезпечити дитину від психологічних травм в момент евакуації й адаптації на новому місці», йдеться в повідомленні.

Що треба пам’ятати батькам, при евакуації дітей

Аби максимально уникнути стресових ситуацій, слід дотримуватися наступного алгоритму:

Поясніть дитині, що евакуація – це вимушений захід, аби сім’я перебувала в безпеці;

Скажіть, що ви повернетеся додому, коли безпекова ситуація стабілізується;

У дорозі розважайте дитину іграми та розмовами, зберігайте і транслюйте власний спокій і впевненість;

Домовтеся про правила поведінки. У небезпечній ситуації дитина повинна виконати ваші прохання миттєво і без конфліктів;

Сфотографуйте дитину перед тим, як вийти з дому. Якщо дитина втратиться, у вас буде найбільша точна фотографія, за якою люди швидко її впізнають;

Переконайтеся, що дитина знає своє ім’я, прізвище, а також ім’я та ім’я батька. Покладіть до кишені дитячу записку з усіма контактними даними;

Прибувши у прихисток, поясніть дитині, що це ваше нове тимчасове житло, але скоро ви повернетеся додому.

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