До якого віку можна вакцинуватись проти ротавірусу – розповіли в НСЗУ

Стало відомо, до якого віку можна вакцинуватись проти ротавірусу. Від цієї хвороби в Україні зареєстровані дві вакцини, передає НСН.

«Обидві (вакцини – ред.) є оральними, тобто мають форму крапель. Вони призначені для маленьких дітей відповідно до інструкції», розповіли в НСЗУ.

До якого віку можна вакцинуватись проти ротавірусу

Перша вакцина передбачає дві дози у віці від 6 до 24 тижнів. Інтервал між застосуванням першої і другої дози повинен бути не менше 4 тижнів.

Друга вакцина – три дози у віці від 6 до 32 тижнів. Першу дозу цієї вакцини можна вводити не пізніше 12 тижнів. Інтервал між застосуванням доз має бути не менше 4 тижнів.

Ротавірусну вакцину не слід вводити після віку, зазначеного в інструкції, навіть якщо дитина не завершила курс вакцинації.

В Україні вакцинація проти ротавірусної інфекції не внесена до національного календаря профілактичних щеплень. Тому вакцину треба придбати за власні кошти.