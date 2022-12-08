Для перетину кордону в Україні запускають сервіс «єЧерга»: як він працюватиме

Для легкого перетину кордону в Україні запускають новий сервіс «єЧерга». Він почне працювати з 12 грудня на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ», передає NNS.

«Cервіс буде безплатним. Жодної плати за користування системою стягуватись не буде», повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм.

На сайті «єЧерга» водії зможуть реєструватись, записуватись в електронну чергу та отримувати інформацію про орієнтовний час перетину кордону у будь-якій локації, без прив’язки до сервісних зон. На сайті у відкритому режимі можна буде стежити за проходженням черги на кордоні.

Для легкого перетину кордону створили сайт

«єЧерга» не вирішить проблему існування самої черги, а лише упорядковує її. Головною причиною черг є мала пропускна здатність інфраструктури пунктів пропуску, які не були готові до такого потоку транспорту після блокування наших портів агресором. Утім щодня наша команда робить усе можливе, аби виправити цю ситуацію», додав Наєм.

З наступного понеділка, кожен охочий зможе зареєструватися в електрону чергу на сайті «єЧерга» для перетину кордону. Також працюватиме «гаряча лінія» за номером +38 (044) 334 43 04.

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