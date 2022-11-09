Як і де отримати продуктові набори: телефони гарячих ліній на заході України

Деякі категорії українців можуть отримати продуктові набори. Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій оприлюднило гарячі телефонні лінії у західних регіонах країни, де наразі найбільше переселенців. Зателефонувавши, можна проконсультуватися щодо отримання допомоги, передає NNS.
У Мінреінтеграції нагадують, що продовольча допомога надається найбільш вразливим категоріям громадян, зокрема:
- внутрішньо переміщеним особам,
- пенсіонерам
- тим, хто перебуває на обліку в територіальних центрах соцобслуговування.
Допомогу можна отримати за місцем фактичного перебування в обласних центрах або ж у громадах.
При собі необхідно мати:
- паспорт,
- пенсійне посвідчення чи документ, який засвідчує особу,
- документ, що засвідчує статус ВПО,
- ідентифікаційний код.
Мінреінтеграції підготувало перелік гарячих ліній західних областей, де перебуває найбільше ВПО. В кол-центрах обласних військових адміністрацій можна отримати вичерпну консультацію та дізнатися, коли й де саме видаватимуть допомогу.
Як отримати продуктові набори – консультації
Гарячі лінії ОВА з питань видачі гуманітарної допомоги:
- Львівська область – (032) 259 60 31.
- Рівненська область – (0362) 40-01-00, +38 (098) 505-83-25.
- Івано-Франківська область – +38 (068) 376-77-62, (0342) 55-18-68, +38 (093) 705-85-31.
- Волинська область – +38 (096) 881-80-91.
- Чернівецька область – 0 800 335 047.
- Закарпатська область – +38 (096) 284-33-68.
Також нагадують що працює гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО: +38 (066) 813-62-39.
Мешканцям прифронтових громад і ВПО роздадуть продуктові набори