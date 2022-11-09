Як і де отримати продуктові набори: телефони гарячих ліній на заході України

Деякі категорії українців можуть отримати продуктові набори. Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій оприлюднило гарячі телефонні лінії у західних регіонах країни, де наразі найбільше переселенців. Зателефонувавши, можна проконсультуватися щодо отримання допомоги, передає NNS.

У Мінреінтеграції нагадують, що продовольча допомога надається найбільш вразливим категоріям громадян, зокрема:

внутрішньо переміщеним особам,

пенсіонерам

тим, хто перебуває на обліку в територіальних центрах соцобслуговування.

Допомогу можна отримати за місцем фактичного перебування в обласних центрах або ж у громадах.

При собі необхідно мати:

паспорт,

пенсійне посвідчення чи документ, який засвідчує особу,

документ, що засвідчує статус ВПО,

ідентифікаційний код.

Мінреінтеграції підготувало перелік гарячих ліній західних областей, де перебуває найбільше ВПО. В кол-центрах обласних військових адміністрацій можна отримати вичерпну консультацію та дізнатися, коли й де саме видаватимуть допомогу.

Як отримати продуктові набори – консультації

Гарячі лінії ОВА з питань видачі гуманітарної допомоги:

Львівська область – (032) 259 60 31.

Рівненська область – (0362) 40-01-00, +38 (098) 505-83-25.

Івано-Франківська область – +38 (068) 376-77-62, (0342) 55-18-68, +38 (093) 705-85-31.

Волинська область – +38 (096) 881-80-91.

Чернівецька область – 0 800 335 047.

Закарпатська область – +38 (096) 284-33-68.

Також нагадують що працює гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО: +38 (066) 813-62-39.

Мешканцям прифронтових громад і ВПО роздадуть продуктові набори