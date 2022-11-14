Данілов розповів про посилення кордону з Білоруссю, за його словами робиться це і через питання безпеки щодо біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону, передає NNS.

“Я хочу, щоб ми з вами мали розуміння, коли поляки та Європа побудували кордони, крім того, що це з точки зору військової безпеки, є ще питання безпеки біженців. Коли вони у великій кількості почнуть бігти з РФ та Білорусі на територію цивілізованих країн – це лише питання часу”, заявив Данілов.

За його словами, в РФ найближчим часом може розпочатись таке, що мало хто собі зможе собі уявити.

“Те, що наша країна разом є євроспільнотою відпрацьовує такі самі кордони, як зробили поляки, робота почалася, буде продовжитися, ми ні нащо звертати увагу не будемо”, додав секретар РНБО.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що на північному кордоні України зводять стіну, крім того, прикордонні з Росією області також укріплюють фортифікаціями.

Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю (фото)

Джерело: РБК-Україна