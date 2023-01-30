Кабмін оновив правила бронювання від мобілізації: що змінилося

Кабінет міністрів України оновив правила бронювання від мобілізації. Він визначив перелік підприємств та організацій, які є критично важливими для української економіки. Їхні керівники можуть забронювати своїх працівників, передає НСН.

Встановлено, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, на підприємствах, які виконують мобілізаційні завдання, на підприємствах, які є критично важливими для економіки України, та на підприємствах, які виготовляють товари та надають послуги українським військовим.

Кабмін оновив правила бронювання від мобілізації: критерії для підприємств

В уряді визначили критерії, за якими підприємство вважається критично важливим для економіки України:

Воно має за рік сплатити загалом податків, зборів та платежів на суму €1,5 мільйона; Сума надходжень в іноземній валюті має сягати €32 мільйони; Підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до урядового переліку об’єктів державної власності; Підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії для визначення таких підприємств має встановити місцева влада; Не має заборгованості зі сплати єдиного внеску; Середня зарплата працівників за останній квартал не менше за середню зарплату в регіоні;

Підприємство є резидентом «Дія.Сіті».

Щоб підприємство мало право бронювати своїх працівників, воно повинно відповідати щонайменше трьом критеріям.

Підприємства паливно-енергетичного комплексу, телевізійні медіа та підприємства у сфері охорони здоров₴я, освіти та науки, спорту, соціального захисту мають відповідати щонайменше двом критеріям.

Правила бронювання від мобілізації: що треба знати керівникам підприємств

Водночас наголошується, що керівники мають право забронювати лише 50% військовозобов’язаних працівників. Держслужбовці мають право отримати бронювання до кінця мобілізації, тоді як інші працівники — лише на шість місяців.

Обов’язковому бронюванню підлягають:

Держслужбовці на посадах категорій «А» та «Б»; Керівники міністерств та їхні заступники: Керівники державних органів та їхні заступники; Керівники самостійних структурних підрозділів таких органів та їхні заступники; Працівники патронатних служб і паливно-енергетичних підприємств.

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