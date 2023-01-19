Як підтвердити стаж для пенсії під час ліквідації підприємства

Українцям розповіли, як підтвердити стаж для пенсії, якщо підприємство, на якому працювала людина, давно ліквідоване, і немає печатки про звільнення у трудовій книжці

Про це розповідає НСН

Так, якщо в трудовій книжці містяться неправильні або неточні записи про періоди роботи, для підтвердження стажу роботи приймаються дані, які є в реєстрі застрахованих осіб (після 1998 року), а також довідки, виписки з наказів, відомості про заробітну плату, містять відомості про періоди роботи.

Як підтвердити стаж для пенсії в Україні

“Водночас за відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливість отримання їх внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації, стаж роботи може бути встановлений на підставі показань не менше двох свідків, які знали заявника щодо спільної з ним роботи на одному підприємстві та мали документи про свою роботу за час, за яким вони підтверджують роботу заявника”, – йдеться у повідомленні.

Таким чином, зі свідками слід звертатися до сервісних центрів Пенсійного фонду.

Джерело

В Україні мінімальний необхідний стаж для виходу на пенсію збільшили ще на рік