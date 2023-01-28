Деяким жінкам заборонили виїзд за кордон: перелік посад

Під час воєнного стану діють правила виїзду за кордон чоловіків призовного віку та жінок військовослужбовців. А тепер ще деяким жінкам заборонили виїзд за кордон. Це пов’язано із постановою Кабміну від 27 січня, передає НСН.

Деяким жінкам заборонили виїзд за кордон – кому саме

Згідно з ухваленого документу заборонено перетинати кордон жінкам та чоловікам, які мають такі посади:

члени кабміну, перші заступники та заступники міністрів, держсекретар кабміну, його перший заступник та заступники, державні секретарі міністерств,

керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники,

керівник апарату Верховної Ради, його перший заступник та заступники, народні депутати, уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники,

керівник офісу президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їхні заступники,

голова СБУ, його перший заступник та заступники,

голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів,

секретар РНБО, його перший заступник та заступники,

голова Нацбанку, його перший заступник та заступники,

постійний представник президента в Криму та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їхні перші заступники та заступники,

судді Конституційного Суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники,

депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, керівники державних підприємств та їхні заступники,

керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування,

керівники державних унітарних підприємств та їх заступники,

голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі,

голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств

Зазначається, що вищезазначені працівники мають право перетинати державний кордон лише на підставі документів про службові відрядження.

В Україні близько 15 тисяч жінок є депутатами місцевих рад. 9 тисяч з них є депутатками сільських рад. Їх теж додали до переліку і заборонили виїзд.

Які є винятки для держслужбовців

Постанова передбачає низку винятків і дозволяє виїзд держслужбовцям, якщо:

вони є одиноким батьком чи матір’ю дитини/дітей до 18 років, якщо вони їдуть відвідати дітей. Або для супроводження дітей для виїзду за межі України. Для цього треба мати відповідні документи.

якщо держслужбовці їдуть за кордон для лікування. В цьому випадку також необхідні документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України, та листа від МОЗ з переліком осіб, яких лікарні за кордоном можуть прийняти для лікування.

Зазначається, що дозвіл на виїзд може дати голова Державної прикордонної служби у разі смерті за кордоном когось з родини.

Скрін тексту постанови Кабміну

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