Деяким жінкам заборонили виїзд за кордон: перелік посад

Під час воєнного стану діють правила виїзду за кордон чоловіків призовного віку та жінок військовослужбовців. А тепер ще деяким жінкам заборонили виїзд за кордон. Це пов’язано із постановою Кабміну від 27 січня, передає НСН.
Деяким жінкам заборонили виїзд за кордон – кому саме
Згідно з ухваленого документу заборонено перетинати кордон жінкам та чоловікам, які мають такі посади:
- члени кабміну, перші заступники та заступники міністрів, держсекретар кабміну, його перший заступник та заступники, державні секретарі міністерств,
- керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники,
- керівник апарату Верховної Ради, його перший заступник та заступники, народні депутати, уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники,
- керівник офісу президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їхні заступники,
- голова СБУ, його перший заступник та заступники,
- голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів,
- секретар РНБО, його перший заступник та заступники,
- голова Нацбанку, його перший заступник та заступники,
- постійний представник президента в Криму та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їхні перші заступники та заступники,
- судді Конституційного Суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники,
- депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, керівники державних підприємств та їхні заступники,
- керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування,
- керівники державних унітарних підприємств та їх заступники,
- голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі,
- голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств
Зазначається, що вищезазначені працівники мають право перетинати державний кордон лише на підставі документів про службові відрядження.
В Україні близько 15 тисяч жінок є депутатами місцевих рад. 9 тисяч з них є депутатками сільських рад. Їх теж додали до переліку і заборонили виїзд.
Які є винятки для держслужбовців
Постанова передбачає низку винятків і дозволяє виїзд держслужбовцям, якщо:
- вони є одиноким батьком чи матір’ю дитини/дітей до 18 років, якщо вони їдуть відвідати дітей. Або для супроводження дітей для виїзду за межі України. Для цього треба мати відповідні документи.
- якщо держслужбовці їдуть за кордон для лікування. В цьому випадку також необхідні документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України, та листа від МОЗ з переліком осіб, яких лікарні за кордоном можуть прийняти для лікування.
Зазначається, що дозвіл на виїзд може дати голова Державної прикордонної служби у разі смерті за кордоном когось з родини.
Скрін тексту постанови Кабміну
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