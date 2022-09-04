Андрій Єрмак пояснив, чому рішення G7 про обмеження ціни на російську нафту дуже важливе. За його словами, на 30-40 % джерелом наповнення російського бюджету є нафта та нафтопродукти.
Початок цінового обмеження в грудні скоротити на 50%, а в лютому – на 75% доходу від експорту нафти. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу Андрія Єрмака.
«В результаті нафтового ембарго, яке починає діяти в грудні, 15% втрати експортної продукції росією в третьому кварталі в порівнянні з першим вже в лютому перетворяться на 75% втрати», написав керівник офісу Президента.
Він вважає, що в результаті нафтового ембарго у країни-агресора поменшає грошей на війну в Україні.
«Це важливо, бо у 2023 році РФ планує збільшити штатну чисельність армії на 137 тисяч для продовження агресії. Тому потрібно максимально вбити їхню економіку. Для переламати хребет росії», додав Єрмак.
Які системи гарантій потрібні Україні – глава Офісу Президента Андрій Єрмак