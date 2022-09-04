Андрій Єрмак пояснив, чому рішення G7 про обмеження ціни на російську нафту дуже важливе. За його словами, на 30-40 % джерелом наповнення російського бюджету є нафта та нафтопродукти.

Початок цінового обмеження в грудні скоротити на 50%, а в лютому – на 75% доходу від експорту нафти. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу Андрія Єрмака.

«В результаті нафтового ембарго, яке починає діяти в грудні, 15% втрати експортної продукції росією в третьому кварталі в порівнянні з першим вже в лютому перетворяться на 75% втрати», написав керівник офісу Президента.



Він вважає, що в результаті нафтового ембарго у країни-агресора поменшає грошей на війну в Україні.

«Це важливо, бо у 2023 році РФ планує збільшити штатну чисельність армії на 137 тисяч для продовження агресії. Тому потрібно максимально вбити їхню економіку. Для переламати хребет росії», додав Єрмак .

Які системи гарантій потрібні Україні – глава Офісу Президента Андрій Єрмак