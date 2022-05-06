Які системи гарантій потрібні Україні – глава Офісу Президента Андрій Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак пояснив, що системи гарантій потрібні Україні для того, щоб агресор не спробував в майбутньому знову напасти

Андрій Єрмак розповів, що система гарантій – це така служба 911. Коли всі чітко розуміють, що, в які терміни і як відбувається. До того ж все це має бути юридично закріплено. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті 24канал.

Глава Офісу Президента зазначив, що варто враховувати те, що наші партнери мають вже існуючі зобов’язання перед іншими країнами, блоками та союзами. Тобто при цьому не можна поставити їх в незручне становище.

“Сьогодні ми дивимося в майбутнє, тому ми повинні створити таку систему, яка буде існувати десятиліттями, і гарантує, що ніколи більше не повториться те, що ми зараз переживаємо. Враховується кращий досвід”, — пояснив Андрій Єрмак.

Країни-гаранти й Росія не можуть бути в однаковому статусі

За словами Єрмака, одна справа – це переговори з Росією, інша – консультації щодо гарантій безпеки. Ці речі відбуваються паралельно.

Не можуть бути в однаковому статусі країни-гаранти і країна-агресор. Це суперечить здоровому глузду, – зазначив Андрій Єрмак. “Ми не можемо ставити знак рівності між ними і країною-агресором, яка сьогодні окупувала наші території, вбиває наших людей, і країнами, які нам допомагають з нею боротися”, – додав Єрмак.

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