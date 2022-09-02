Країни G7 мають намір встановити граничні ціни на російську нафту – що це означає

Країни G7 мають намір встановити граничні ціни на російську нафту. Обмеження можуть ввести з 5 грудня.

Країни Великої сімки підтвердили свій намір встановити граничні ціни на нафту з Росії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “НВ”.

«Ми підтверджуємо наш спільний політичний намір завершити і впровадити всеосяжну заборону на послуги, що дозволяють здійснювати морські перевезення сирої нафти та нафтопродуктів російського походження по всьому світу», йдеться у заяві міністрів G7.

Обмеження цін на російську нафту хочуть запровадити «відповідно до термінів запровадження санкцій Євросоюзу щодо російської нафти», які набирають чинності з 5 грудня.

«Початкова цінова межа буде встановлена на рівні, заснованому на низці технічних даних, і вирішуватиметься всією коаліцією до впровадження в кожній юрисдикції», йдеться у заяві міністрів.

До того ж в цій заяві не йдетьсяро Але країни Великої сімки пообіцяли повідомити, цінову межу на російську нафту в ясній і прозорій формі.

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