В Україні окремо по регіонах встановлять граничні ціни на продукти, транспорт і оренду житла

В Україні місцева влада отримає право встановлювати граничні ціни на продукти, транспорт і оренду житла. Таке правило діятиме у період воєнного стану

Відповідний законопроект №7239 вже опублікували на сайті Верховної Ради. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У пояснювальній записці до цього законопроекту йдеться, що у багатьох регіонах місцевий бізнес невиправдано завищує ціни на товари першої необхідності, особливо на продукти.

Крім того, багато громадян, які були змушені переїхати на тимчасове місце проживання в інші регіони, зіткнулись із захмарними цінами на оренду житла, які підняли недобросовісні власники квартир. Також у багатьох місцях підняли ціни перевізники, підвищивши їх одразу в кілька разів.

При цьому сьогодні багато громадян втратили роботу і фактично втратили засоби для існування. Щоб хоч якось полегшити їхню долю, а заразом відновити справедливість та притягнути до відповідальності спекулянтів, творці цього законопроекту пропонують дати місцевій владі повноваження у встановленні граничних націнок на вартість продуктів, оренду житла і транспортні витрати.

Такими повноваженнями хочуть наділити ОВА (обласні військові адміністрації), а також інші місцеві органи влади.

Якщо закон ухвалять, то вони матимуть право:

встановлювати межу ціни оренду житла, послуги готелю, житлово-комунальні послуги, транспорт;

контролювати дотримання встановленої межі;

контролювати встановлені максимальні націнки на продукти харчування;

у разі порушення — складати протоколи та надсилати їх до суду, а у недобросовісних підприємців конфісковувати товар, інструменти для надання послуг і навіть дохід.

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