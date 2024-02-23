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Економіка

В Україні з 1 березня підвищать пенсії: що відомо

Журналіст
В Україні з 1 березня підвищать пенсії

В Україні з 1 березня підвищать пенсії. Відповідне рішення ухвалив уряд 23 лютого, передає НСН

«Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн», зазначив Шмигаль

За його словами, розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні.

Індексація пенсій торкнеться більше 10 мільйонів українців. З них  9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч «чорнобильців».

В Україні з 1 березня підвищать пенсії

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До того ж з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу. Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій.

«Тобто, попри всі виклики, попри всі труднощі, ми продовжуємо підтримувати наших людей. Не просто проводимо індексацію, але і розширюємо її периметр», додав Денис Шмигаль.

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