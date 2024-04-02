Колишній радник Офісу Президента очолював злочинну групу, яка обкрадала державу під час війни та співпрацювала з рф. Злочинців викрито і затримано.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає НСН.

САП та НАБУ викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу Президента України, – йдеться у повідомленні

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили організовану групу, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Слідством встановлено, що організована група була створена у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами АТ «Укрзалізниця».

Впродовж червня – грудня 2022 року керівник ОГ через підконтрольних службових осіб АТ «Укрзалізниця» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами використано лист «Щодо загроз державній безпеці».

При цьому керівник ОГ умисно проігнорував громадянство контролера компанії, яка «виграла» тендер, та його зв’язки з рф.

Встановлено, що самі трансформатори закуповувались через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з рф, та перепродавались УЗ за вдвічі завищеною ціною.

Як наслідок, «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.

Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.

Попередня правова кваліфікація: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, – наголошують у прокуратурі

У ЗМІ повідомляють, що ймовірно, мова про одного зі співробітників СБУ, колишнього радника ОП Артема Шила.

Артем Шило – що про нього відомо

Шило Артем Вікторович (нар. 23 червня 1990, м. Харків) — працівник Служби безпеки України, фігурант численних корупційних скандалів, зокрема сприяння роботі російського бізнесу в Україні під час російсько-української війни

З 2012 році — на службі в СБУ. Починав працювати в Харкові, з 2016 року — в Києві, в департаменті, який повинен протидіяти кіберзлочинам. Згодом став заступником департаменту, дослужився до дострокового звання підполковника.

В 2021 році був звільнений з СБУ. Рік був на посаді радника Офісу президенту.

У серпні 2022 року повернувся в СБУ, як керівник головного управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму.

Під час роботи в СБУ Артем Шило фігурував у численних корупційних скандалах. Загалом за 10 років служби родина працівника СБУ накопичила майна більше ніж $4 млн.

Будинок під Києвом

Журналісти «Схем» виявили у Артема Шила будинок під Києвом, оформлений на батька. Маєток знаходиться у котеджному містечку «Золоче» у селі Вишеньки Бориспільского району Київської області.

Нерухомість в столиці

За даними «Bihus.Info», окрім будинку у котеджному містечку «Золоче» Артему Шилу належить наступна нерухомість: дві трикімнатні квартири в елітному ЖК «Новопечерські липки» (куплені під час війни вартістю $700 тис.), ще одна двокімнатна квартира та 360 м² нерухомості у ЖК «Новопечерські Липки» (вартість понад $2 млн), записані на його дружину, також вона має сукупно 275 м2 в клубному будинку в центрі Києва (ринкова вартість салону краси $1 млн). Також на дружину Ірину записані два «мерседеси» та «тойота камрі» (вартість близько $238 тис.).

Допоміг зайти російському букмекеру в Україні

Департамент СБУ, яким керує Артем Шило, займається протидією роботі російського бізнесу в Україні, формує санкційні списки для РНБО. Однак саме із Артемом Шилом пов’язують появу російського букмекера «1xBet». Навесні 2022 року, під час війни, ліцензію на діяльність в Україні отримав представник бренду 1xBet — пов’язане із Шилом ТОВ «Твоя Беттінгова Компанія».

Ліцензування «1xBet» викликало хвилю обурення у суспільстві. Адже компанія «1xBet» відкрито підтримує армію Росії, перераховуючи 1 % від прибутку «для героїв спецоперації»

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