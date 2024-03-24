Врізався в «Урал»: радник глави Тиви самоліквідувався на окупованому Запоріжжі

Радник глави Тиви самоліквідувався на окупованому Запоріжжі. Загарбник отримав те, на що заслуговував. Українська земля допомагає ЗСУ нищити окупантів та їхніх прихвостнів. Це не перший випадок і не останній.

Про самоліквідацію радника Тиви на ім’я Микола Хван повідомив сьогодні російський опозиційний Телеграм-канал ASTRA, передає НСН.

Повідомляється, що Хван вилетів на зустрічку, врізався в «Урал» із військовим та загинув на місці в окупованій частині Запорізької області України

ДТП сталося увечері 23 березня в районі окупованого селища Нововасилівка.

Хван керував автомобілем «Кіа Спортаж», вилетів на зустрічку і врізався в «Урал». За кермом був військовослужбовець в/ч 65384, він, на жаль, не постраждав. Микола Хван загинув н місці.

Про Хвана відомо, що він – екс-депутат законодавчих зборів Новосибірської області. До 2010 року працював на посаді директора управління замовника з будівництва підземних транспортних споруд Новосибірська, де, за версією слідства, він витратив понад 200 тис. рублів із коштів підприємства. Тоді суд засудив його на два роки позбавлення волі умовно. За даними ASTRA, зараз Хван обіймав посаду радника глави республіки Тива.

Ось такий “відбірний” мотлох щось забув на території України. Але, на щастя, більше ніколи не топтатиме нашу землю як і жодну іншу.

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