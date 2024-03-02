Війна все більше поширюється на територію росії. Безпілотник врізався у багатоповерхівку в Санкт-Петербурзі цієї ночі. Про це повідомляють російські телеграм-канали і ЗМІ, передає НСН.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждав будинок на Піскарівському проспекті, 161. Інформації щодо постраждалих немає. Повідомляється, що евакуювати довелося.

У мережі публікують відео прильоту БПЛА по Санкт-Петербургу та відео і фото наслідків атаки

Метою атаки могли бути ТЕЦ чи нафтобаза «Струмки», пишуть місцеві ЗМІ.

Безпілотник врізався у багатоповерхівку в Санкт-Петербурзі: фото, відео

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