В Україні ліквідовано начальника розвідки російського батальйону «Еспаньола» Суботіна. Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан, передає НСН.

Сили оборони України ліквідували начальника розвідки російської бригади “Еспаньйола” В’ячеслава Суботіна з позивним “Выходной”.

Успішно демобілізовано: начальник розвідки бригади “Еспаньола” В’ячеслав Суботін “Выходной, – повідомляє Штефан

Так званий “воєнкор” російського пропагандистського видання Russia Today Іван Полянський заявив, що Суботіна ліквідували в неділю, 3 березня.

“Еспаньйола” – військове формування РФ, створене з радикальних фанатів футбольних клубів. Наразі батальйоном керує ПВК “Редут”, частина бійців мають неонацистські погляди.

Ще новини України і світу: «Відірвався тромб»: у Росії раптово помер 35-річний син Сечіна – глави «Роснафти»