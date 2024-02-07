Стало відомо, скільки ракет і дронів запустила росія 7 лютого і скільки збили

Стало відомо, скільки ракет і дронів запустила росія 7 лютого під час повітряної атаки і скільки вдалося збити. Про це НСН повідомляє з посиланням на Повітряні Сили.

У Повітряних Силах повідомляють, що на початку доби 7 лютого 2024 року противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу:

20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда – Крим);

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);

4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);

3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);

3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – рф.);

5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. – рф.).

В результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крилаті ракети «Калібр»;

15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Ракети постійно змінювали курс

Крилаті ракети, якими вранці РФ атакувала Україну, постійно змінювали свій курс, маневрували на заході України, повідомив в ефірі Радіо Свобода (програма Свобода.Ранок) речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Ракета програмується напередодні удару. Вона долітає до певного місця, куди їй призначено, робить поворот, що теж закладено в програмуванні, вліво-вправо, змінює курс. Таким чином, може десятки разів змінювати курс. Долетіли фактично до Самбірського району (Львівщини), це не так далеко до кордону з Польщею, далі повернула у львівському напрямку, потім знову звернула в напрямку Тернопільщини. Такі маневри проводились в Івано-Франківській, Тернопільський, Львівській областях», – розповів він

На фото: Київ після атаки.

Детально про наслідки атаки тут: Масштабна повітряна атака 7 лютого: є загиблі, поранені і руйнування – все, що відомо

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