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Стало відомо, скільки ракет і дронів запустила росія 7 лютого і скільки збили

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Стало відомо, скільки ракет і дронів запустила росія 7 лютого і скільки збили

Стало відомо, скільки ракет і дронів запустила росія 7 лютого під час повітряної атаки і скільки вдалося збити. Про це НСН повідомляє з посиланням на Повітряні Сили.

У Повітряних Силах повідомляють, що на початку доби 7 лютого 2024 року противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу:

  • 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда – Крим);
  • 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);
  • 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);
  • 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);
  • 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – рф.);
  • 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. – рф.).

В результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

  • 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 крилаті ракети «Калібр»;
  • 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

атака 7 лютого

Ракети постійно змінювали курс

Крилаті ракети, якими вранці РФ атакувала Україну, постійно змінювали свій курс, маневрували на заході України, повідомив в ефірі Радіо Свобода (програма Свобода.Ранок) речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Ракета програмується напередодні удару. Вона долітає до певного місця, куди їй призначено, робить поворот, що теж закладено в програмуванні, вліво-вправо, змінює курс. Таким чином, може десятки разів змінювати курс. Долетіли фактично до Самбірського району (Львівщини), це не так далеко до кордону з Польщею, далі повернула у львівському напрямку, потім знову звернула в напрямку Тернопільщини. Такі маневри проводились в Івано-Франківській, Тернопільський, Львівській областях», – розповів він

На фото: Київ після атаки.

Детально про наслідки атаки тут: Масштабна повітряна атака 7 лютого: є загиблі, поранені і руйнування – все, що відомо

Ще новини України: Масована ракетна атака 23 січня: є загиблі і руйнування – все, що відомо (фото, відео)

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