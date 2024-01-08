Певне затишшя, і у ворога менше втрат: що відбувається на фронті 8 січня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот вісімдесят четверту добу. Про ситуацію на фронті 8 січня, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і повітряну атаку НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Повітряна атака сьогодні

У ніч на 8 січня 2024 року противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.

Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника:

8 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – рф.;

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл.;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов);

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс – рф.);

8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської обл. – рф.;

6 балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкой, Чауда – Крим;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область).

Атаковано об’єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові об’єкти.

Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

У підсумку, захисниками неба знищено:

8 ударних БпЛА “Shahed-136/131”;

18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Загальна ситуація на фронті 8 січня

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Колодязі, Торське, Діброва, Дружба, Авдіївка, Новомихайлівка, Георгіївка, Красногорівка, Водяне Донецької області; Кринки, Республіканець, Зміївка, Червоний Маяк Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 6 атак противника поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 3 атаки.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби тут противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції Сил оборони України.

Успіхи ЗСУ

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 2 артилерійські засоби противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 440 російських окупантів, 9 танків, 14 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 11 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 19 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 365170 (+440) осіб,

танків ‒ 6031 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 11194 (+14) од,

артилерійських систем – 8666 (+13) од,

РСЗВ – 953 (+2) од,

засоби ППО ‒ 638 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів– 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6822 (+11),

крилаті ракети ‒ 1787 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11542 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 1328 (+1)

Дані уточнюються.

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